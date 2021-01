Crisi politica e Bce più «avara»: sui bond la Grecia batte l’Italia (Di sabato 23 gennaio 2021) I tassi dei BTp sono più alti di quelli di Atene e fanalino di coda in Eurozona. Lo spread sale a 123, ma gli analisti credono ancora in un recupero Leggi su ilsole24ore (Di sabato 23 gennaio 2021) I tassi dei BTp sono più alti di quelli di Atene e fanalino di coda in Eurozona. Lo spread sale a 123, ma gli analisti credono ancora in un recupero

welikeduel : 'È la prima volta che l'Italia presiede il G20, un'occasione enorme di mostrare leadership. Vado ai matti quando pe… - Corriere : Solo 1 italiano su 5 vuole le urne. Il 42% non capisce i motivi della crisi - lorepregliasco : Insomma, sembra che la crisi politica non si sia risolta con i 156 sì al Senato di martedì. - AntonellaChessa : RT @robertosaviano: Questa politica non è un anticorpo, rischia piuttosto di essere il virus. La crisi la pagheranno (in verità la stanno g… - reburdo : Governo! Parlamento! Partiti! Vogliamo darci una mossa per uscire sanitariamente,economicamente da questa drammati… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi politica Crisi politica e Bce più «avara»: sui bond la Grecia batte l'Italia Il Sole 24 ORE Sarebbe bello se Toti, Salvini e Meloni avessero qualcosa da dire sull’arresto della cellula suprematista razzista…

Alla politica non ad altri. Chiediamo con rispetto per le persone, oltre che con totale disprezzo verso ogni forma di assolutismo razzista, suprematista e violento e contro ogni alleanza volta al trio ...

Basilicata, si dimette l'assessore regionale Cupparo

POTENZA – L’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ha rimesso oggi l’incarico assessorile nelle mani del Presidente Bardi. La decisione, avvenuta a seguito della situazione politica dete ...

Alla politica non ad altri. Chiediamo con rispetto per le persone, oltre che con totale disprezzo verso ogni forma di assolutismo razzista, suprematista e violento e contro ogni alleanza volta al trio ...POTENZA – L’assessore alle Attività Produttive Francesco Cupparo ha rimesso oggi l’incarico assessorile nelle mani del Presidente Bardi. La decisione, avvenuta a seguito della situazione politica dete ...