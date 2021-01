Riapertura scuole in Campania, il Tar ordine: medie e superiori in classe entro la fine di gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Seconda vittoria per i genitori «No Dad». Il Tar della Campania, V sezione, presidente Maria Abruzzese, ha accolto l'istranza proposta per il rientro in aula in presenza nella... Leggi su ilmattino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Seconda vittoria per i genitori «No Dad». Il Tar della, V sezione, presidente Maria Abruzzese, ha accolto l'istranza proposta per il riin aula in presenza nella...

Seconda vittoria per i genitori «No Dad». Il Tar della Campania, V sezione, presidente Maria Abruzzese, ha accolto l'istranza proposta per il rientro in aula in presenza ...

Record di morti nel Regno Unito, 1.820 in un giorno: ipotesi scuole chiuse fino a Pasqua

Sia i contagi che i morti per Coronavirus continuano ad aumentare nel Regno Unito. Nella giornata di mercoledì è stato registrato un nuovo triste record: sono infatti 1.820 le vittime nel Regno Unito ...

