Atalanta, sirene spagnole per Gomez? Il messaggio su Instagram: "Il meglio sta per venire" (FOTO) (Di sabato 23 gennaio 2021) Alejandro "Papu" Gomez sembra essere sempre più vicino al Siviglia. Oltre alla conferma della trattativa da parte del direttore sportivo degli andalusi, Monchi, anche il capitano nerazzurro manda messaggi circa il proprio futuro. L'argentino, ormai fuori il progetto Atalanta, ha postato una FOTO in cui è raffigurato un post-it scritto dalla compagna, Linda Raff, con scritto: "Il meglio sta per venire". SportFace.

