Pattinaggio artistico | ecco la Channel One Cup L’inedita gara a squadre russa Tutti i dettagli

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Dopo giorni di rumors e anticipazioni, la Federazioneha finalmente svelato le carte in tavola riguardo il nuovo Trofeo adi, denominatoOne Cup, in scena alla MegaSport Arena di Mosca da venerdì 5 a domenica 7 febbraio. Le due, come già svelato due giorni fa, saranno formate da sei pattinatori della specialità individuale (tre maschi e tre femminile) e da quattro coppie (due di danza e due d’). Le compagini saranno capitanate da due leader d’eccezione: Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva, oro e argento a PyeongChang 2018. Il Team vincente sarà quello che guadagnerà più punti a seconda dei piazzamenti nelle singole gare. Il montepremi fissato è di 10 milioni di rubli. La composizione delle ...

Dopo giorni di rumors e anticipazioni, la Federazione russa ha finalmente svelato le carte in tavola riguardo il nuovo Trofeo a squadre di pattinaggio artistico, denominato Channel One Cup, in scena a ...Nella stessa categoria Giorgia. Fiori è quinta. Nelle Juniores. quinto posto per Lucia Zago. tredicesimo per Asia Tafani ...