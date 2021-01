De Siervo | «Spero che Dal Pino accetti Sarebbe un punto di arresto per la Serie A perderlo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Luigi De, oggi riconfermato nella carica di amministratore delegato dellaA, ha commentato il fatto che Dalnon abbia ancora accettato il rinnovo della carica di presidente, come emerso oggi dall’assemblea. “Vorrei dire che la forzatura fatta è stata necessaria: qualcuno aveva frainteso di poter negoziare col management attuale qualche posizione. Ha messo tutti di fronte alle proprie responsabilità e coi piedi per terra, sul come la gestione che stiamo portando avanti negli ultimi mesi non avesse altro possibiledi uscita delle scelte fatte e di chi le ha portate avanti”. La spaventa la possibilità che Dalpossa mollare? “Forse dire spaventare è sbagliato, mi auguro che Paolo possa trovare le motivazioni. Ilcentrale è cheun ...