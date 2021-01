Covid, Musumeci avverte: “Se contagio non cala nuovo lockdown in Sicilia” (Di giovedì 21 gennaio 2021) PALERMO – “Siamo molto allarmati e preoccupati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento: il diritto alla vita è prioritario e se alla fine del mese il contagio non dovesse abbassarsi adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il governo nazionale. Non escludo si possa arrivare a un lockdown come quello della scorsa primavera“. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Palermo, conversando con i giornalisti a margine della presentazione di alcune misure di sostegno agli agricoltori. “Basta guardare foto e filmati per rendersi conto dell’indisciplina di una minoranza, perché la stragrande maggioranza ha capito di dovere rispettare le regole”, ha aggiunto Musumeci. Leggi su dire (Di giovedì 21 gennaio 2021) PALERMO – “Siamo molto allarmati e preoccupati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento: il diritto alla vita è prioritario e se alla fine del mese il contagio non dovesse abbassarsi adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il governo nazionale. Non escludo si possa arrivare a un lockdown come quello della scorsa primavera“. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Palermo, conversando con i giornalisti a margine della presentazione di alcune misure di sostegno agli agricoltori. “Basta guardare foto e filmati per rendersi conto dell’indisciplina di una minoranza, perché la stragrande maggioranza ha capito di dovere rispettare le regole”, ha aggiunto Musumeci.

