Villarreal-Granada CF | formazioni | quote | pronostici Interessante sfida all’Estadio de la Ceramica

Leggi su infobetting

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il magic-moment di Fer Nino non accenna a smettere: con un’altra prodezza, il giovane bomber ha regalato alla squadra di Emery il pass per gli ottavi di Copa nella complicatacon il Tenerife; Paco Alcacer è ormai guarito ma grazie alle prodezze di questo ragazzo, non è mancato troppo al. I Sottomarini Gialli InfoBetting: Scommesse Sportive e