Camera | passa la fiducia a Conte con maggioranza assoluta

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti, la Camera ha dato il via libera alla fiducia al premier Giuseppe Conte. L’esecutivo ha ottenuto a maggioranza assoluta, il limite per avere la maggioranza era 291, 315 quello per la maggioranza assoluta. Sì da 5 ex deputati M5S.