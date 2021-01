"L'aggiornamento non influisce sulla privacy dei messaggi", WhatsApp risponde al Garante (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Vogliamo sia chiaro che l’aggiornamento dell’informativa sulla privacy non influisce in alcun modo sulla privacy dei messaggi scambiati con amici o familiari e non richiede agli utenti italiani di accettare nuove modalità di condivisione dei dati con Facebook”: così un portavoce di WhatsApp risponde al Garante privacy. “Questo aggiornamento - aggiunge - fornisce ulteriore trasparenza su come raccogliamo e usiamo i dati oltre a chiarire le modifiche relative alla messaggistica con le aziende su WhatsApp, che è facoltativa. Restiamo impegnati a fornire a tutti in Italia una messaggistica privata, crittografata end-to-end”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Vogliamo sia chiaro che l’dell’informativanonin alcun mododeiscambiati con amici o familiari e non richiede agli utenti italiani di accettare nuove modalità di condivisione dei dati con Facebook”: così un portavoce dial. “Questo- aggiunge - fornisce ulteriore trasparenza su come raccogliamo e usiamo i dati oltre a chiarire le modifiche relative allastica con le aziende su, che è facoltativa. Restiamo impegnati a fornire a tutti in Italia unastica privata, crittografata end-to-end”.

