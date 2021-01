Da Lady Gaga a Jennifer Lopez | tutti gli ospiti per l’insediamento di Joe Biden

(Di giovedì 14 gennaio 2021)e tanti altriinternazionali canteranno per il giuramento durante la cerimonia di insediamento del presidente JoeCelebrating America si chiamerà lo show serale condotto dall’attore premio Oscar Tom Hanks per la cerimonia di insediamento di Joee Kamala Harris, rispettivamente il nuovo presidente e la nuova vicepresidente degli Stati L'articolo proviene da YesLife.it.

Mercoledì 20 gennaio si terrà l'attesa cerimonia d'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e della vicepresidente, Kamala Harris. Lady Gaga canterà l'inno nazionale sui gradini ...Lady Gaga canterà l’inno americano per l’insediamento di Joe Biden. L’evento è previsto per il prossimo 20 gennaio sui gradini del Campidoglio e, a causa dell’emergenza Coronavirus, andrà in scena sen ...