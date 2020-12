Aida Yespica è ancora fidanzata con Geppy Lama: cosa fa oggi la coppia (Di sabato 5 dicembre 2020) La soubrette venezuelana ha smentito con una serie di storie su Instagram i gossip dell'ultimo periodo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 5 dicembre 2020) La soubrette venezuelana ha smentito con una serie di storie su Instagram i gossip dell'ultimo periodo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ilGerrino92 : RT @gabrirz1: 5 dicembre Aida Yespica e Antonella Elia si prendono per i capelli all'#Isola dei famosi 2 - LadyNews_ : #AidaYespica è tornata single: amore al capolinea con #GeppyLama - gabrirz1 : 5 dicembre Aida Yespica e Antonella Elia si prendono per i capelli all'#Isola dei famosi 2 - MeanGorgeous : La pace tra Italia e Brasile. Baci a Aida Yespica e Fernanda Lessa #GFVIP - LorisDeluxe : RT @LorisDeluxe: Ok, tenera ma Dayane è un’Aida Yespica che non ce l’ha fatta... #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Aida Yespica Aida Yespica è ancora fidanzata con Geppy Lama: cosa fa oggi la coppia Gossip e Tv Aida Yespica è tornata single: amore al capolinea con Geppy Lama

Aida Yespica è tornata single. Amore al capolinea con l'imprenditore Geppy Lama, dopo ben tre anni di fidanzamento.

Aida Yespica, annuncio a sorpresa sulla sua vita: la notizia che lascia tutti di sasso

Aida Yespica ha posto fine ad un importante capitolo della sua vita. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, senza preavviso ...

Aida Yespica è tornata single. Amore al capolinea con l'imprenditore Geppy Lama, dopo ben tre anni di fidanzamento.Aida Yespica ha posto fine ad un importante capitolo della sua vita. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, senza preavviso ...