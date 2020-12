L'Inter suda ma vince 3-2 contro il Borussia Moenchengladbach: qualificazione ancora possibile (Di martedì 1 dicembre 2020) Tra mille sofferenze, l'Inter vince in trasferta contro il Borussia Moenchengladbach e tiene ancora aperta la qualificazione agli ottavi di Champions League. Nei primi 45', Inter che gioca una buona ... Leggi su globalist (Di martedì 1 dicembre 2020) Tra mille sofferenze, l'in trasfertaile tieneaperta laagli ottavi di Champions League. Nei primi 45',che gioca una buona ...

Heavrt : Quanto si suda ogni volta a guardare l’Inter fino alla fine - RSIsport : ? L'Inter vince e tiene aperti i giochi nel Gruppo B, qualificate agli ottavi Liverpool e Porto #UCL #RSISport - LoviselliAldo : Finalmente! Quando si lotta su ogni pallone, quando si suda la maglia il risultato si porta a casa! #BorussiaInter… - boysan69qo : RT @biscone69: Si può anche perdere, ma conta come si perde... Uno,come #Galiardini,che non suda la maglia non può giocare nel @Inter,veder… - GiovanniBranza2 : RT @biscone69: Si può anche perdere, ma conta come si perde... Uno,come #Galiardini,che non suda la maglia non può giocare nel @Inter,veder… -

Le doppiette di Lukaku e Plea, aperte dalla marcatura di Darmian nel primo tempo fissano per il momento il risultato ...

Borussia M-Inter, Conte (Uefa Tv): “Potevamo essere morti e siamo vivi: bravi. Queste gare fanno crescere”

Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Uefa Tv: “Dovevamo vincere per restare vivi contro una squadra forte, penso che abbiamo fatto un’ottima prestazione. Sono state create tante occasioni, ques ...

