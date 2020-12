Cristiano Malgioglio: “Barbara d’Urso è avanti” (video) (Di martedì 1 dicembre 2020) A poche ore dal suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Cristiano Malgioglio ha parlato a lungo della sua carriera televisiva tessendo le lodi dei suoi compagni d’avventura tra cui Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Barbara d’Urso e Piero Chiambretti. In particolare, il cantautore ha spiegato agli inquilini della casa di Cinecittà il legame speciale con la conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ che frequenta anche fuori dagli studi televisivi: “Sono terrorizzato dal Covid, anche dopo quello che è successo al mio amico Chiambretti. Mi ha molto toccato la cosa. Lo ringrazierò sempre, con lui ho fatto cose incredibili, mi ha fatto vestire da sirena, da uccello, da tutto. Poi ricordate la cosa con Barbara d’Urso che io ero la Regina Elisabetta? Bellissima, meravigliosa. Quella è stata un’idea di Barbara. Devo dire che lei ... Leggi su gossipblog (Di martedì 1 dicembre 2020) A poche ore dal suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’,ha parlato a lungo della sua carriera televisiva tessendo le lodi dei suoi compagni d’avventura tra cui Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Barbarae Piero Chiambretti. In particolare, il cantautore ha spiegato agli inquilini della casa di Cinecittà il legame speciale con la conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ che frequenta anche fuori dagli studi televisivi: “Sono terrorizzato dal Covid, anche dopo quello che è successo al mio amico Chiambretti. Mi ha molto toccato la cosa. Lo ringrazierò sempre, con lui ho fatto cose incredibili, mi ha fatto vestire da sirena, da uccello, da tutto. Poi ricordate la cosa con Barbarache io ero la Regina Elisabetta? Bellissima, meravigliosa. Quella è stata un’idea di Barbara. Devo dire che lei ...

