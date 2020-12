Calciomercato Napoli, Gattuso vorrebbe Nainggolan: ADL contrario per due motivi (Di martedì 1 dicembre 2020) Manca ormai un mese all’apertura del mercato invernale. In casa Napoli si pensa soprattutto al mercato in uscita, con l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis di cedere tutti quegli esuberi attualmente presenti in rosa, partendo da Milik e finendo a Llorente. Nonostante ciò, la società potrebbe fare qualche regalo a Rino Gattuso, con il mister che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Manca ormai un mese all’apertura del mercato invernale. In casasi pensa soprattutto al mercato in uscita, con l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis di cedere tutti quegli esuberi attualmente presenti in rosa, partendo da Milik e finendo a Llorente. Nonostante ciò, la società potrebbe fare qualche regalo a Rino, con il mister che L'articolo

infoitsport : Calciomercato Napoli: il ciclo di Gattuso si aprirà con una cessione importante - calciomercatoit : #SerieA, ultimi pagamenti di #Napoli, #Benevento e #Lazio: tutti in regola con gli stipendi di settembre - cmdotcom : #SerieA, oggi il limite per gli stipendi: ok anche #Lazio, #Napoli e #Benevento, tutti i club hanno saldato… - infoitsport : Calciomercato Napoli, nuovo ciclo Gattuso: decisa la cessione di un big - sportli26181512 : Roma, Hysaj non rinnova col Napoli e ora...: Il futuro di Elsid Hysaj potrebbe essere nella Capitale. Tra il terzi… -