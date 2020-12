Basket, l’Olimpia Milano asfalta l’Alba Berlino nel recupero di Eurolega 2020-2021 (Di martedì 1 dicembre 2020) l’Olimpia Milano batte agevolmente l’Alba Berlino e ottiene la terza vittoria consecutiva nell’Eurolega 2020-2021. Nel recupero della sesta giornata della massima competizione continentale i meneghini superano i tedeschi con il punteggio di 75-55 e migliorano il loro record, che ora è di 6-3. Tanto equilibrio nei primi 7? di partita, con le due squadre che rispondono colpo su colpo; già negli ultimi tre minuti del primo quarto, però, l’Olimpia prende il sopravvento e, grazie a un parziale di 8-0, arriva alla pausa avanti di sei lunghezze (19-13). Il parziale si allunga in avvio di secondo periodo: i tedeschi non riescono più a trovare la via della retina, mentre i padroni di casa continuano ad infierire fino al 27-13. Le cose ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020)batte agevolmentee ottiene la terza vittoria consecutiva nell’. Neldella sesta giornata della massima competizione continentale i meneghini superano i tedeschi con il punteggio di 75-55 e migliorano il loro record, che ora è di 6-3. Tanto equilibrio nei primi 7? di partita, con le due squadre che rispondono colpo su colpo; già negli ultimi tre minuti del primo quarto, però,prende il sopravvento e, grazie a un parziale di 8-0, arriva alla pausa avanti di sei lunghezze (19-13). Il parziale si allunga in avvio di secondo periodo: i tedeschi non riescono più a trovare la via della retina, mentre i padroni di casa continuano ad infierire fino al 27-13. Le cose ...

d_fantini : L’anno scorso l’Alba sbancò il Forum segnando 102 punti. Quest’anno si ferma a 55, 22 dei quali in un primo tempo i… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: Basket, l’Olimpia Milano asfalta l’Alba Berlino nel recupero di Eurolega 2020-2021 - Eurosport_IT : L'A|X Armani Exchange Milano sale al sesto posto in classifica ???? #EurosportBASKET | #EuroLeague | #OlimpiaMilano - OA_Sport : Basket, l’Olimpia Milano asfalta l’Alba Berlino nel recupero di Eurolega 2020-2021 - DavideFuma : L'AX Armani Exchange Milano è attesa da un tour de force a dicembre, 12 gare in 30 giorni tra #LBASerieA e… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket l’Olimpia Cus Jonico, ecco il calendario completo Corriere di Taranto