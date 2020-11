Danimarca, uccisi 11 milioni di visoni perché infetti: le loro carcasse riaffiorano e inquinano (Di domenica 29 novembre 2020) Li hanno abbattuti e seppelliti in fretta e a poca profondità nella penisola dello Jutland, vicino a un lago balneabile e nei pressi di una fonte di acqua potabile. Ma ora le carcasse putrefatte degli 11 milioni di visoni uccisi in Danimarca perché positivi al Covid stanno riaffiorando dalle fosse comuni, spinte in alto dai gas di fosforo e azoto sviluppati nel processo di decomposizione. Una grave pesante minaccia per l’ambiente. Senza contare che l’abbattimento di tutti quegli animali, nei quali era stata riscontrata una mutazione del virus che avrebbe potuto anche compromettere l’efficacia del vaccino, è stata ordinata dal governo senza che avesse alcuna autorità per farlo. Un caso sanitario diventato presto politico, che ha portato alle dimissioni del ministro dell’Agricoltura e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Li hanno abbattuti e seppelliti in fretta e a poca profondità nella penisola dello Jutland, vicino a un lago balneabile e nei pressi di una fonte di acqua potabile. Ma ora leputrefatte degli 11diinpositivi al Covid stanno riaffiorando dalle fosse comuni, spinte in alto dai gas di fosforo e azoto sviluppati nel processo di decomposizione. Una grave pesante minaccia per l’ambiente. Senza contare che l’abbattimento di tutti quegli animali, nei quali era stata riscontrata una mutazione del virus che avrebbe potuto anche compromettere l’efficacia del vaccino, è stata ordinata dal governo senza che avesse alcuna autorità per farlo. Un caso sanitario diventato presto politico, che ha portato alle dimissioni del ministro dell’Agricoltura e ...

