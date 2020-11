Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2020: belle sfide in Giappone. Sato si misura con Kagiyama, Higuchi con You (Di giovedì 26 novembre 2020) Mancano meno di ventiquattro ore all’inizio dell’NHK Trophy 2020, ultimo atto dello straniante circuito ISU Grand Prix 2020-2021 in scena anche quest’anno presso Il Towa Pharmaceutical Ractab Dome, impianto sportivo sito nella Prefettura di Osaka (Giappone). Malgrado delle defezioni d’eccellenza – non saranno della partita né Yuzuru Hanyu, il quale ha declinato anzitempo l’invito, né Rika Kihira e Uno Shoma (che avrebbero dovuto partecipare agli Internationaux de France) – e la modalità “domestica” che ha pesantemente svilito il senso stesso della rassegna, non mancheranno degli spunti d’interesse di primo piano, specie nelle specialità individuali. In campo maschile assisteremo infatti a una sfida di pregevole fattura tra due giovanissimi pattinatori destinati a entrare nella storia, stiamo parlando di Shun ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Mancano meno di ventiquattro ore all’inizio dell’NHK, ultimo atto dello straniante circuito ISU Grand Prix-2021 in scena anche quest’anno presso Il Towa Pharmaceutical Ractab Dome, impianto sportivo sito nella Prefettura di Osaka (). Malgrado delle defezioni d’eccellenza – non saranno della partita né Yuzuru Hanyu, il quale ha declinato anzitempo l’invito, né Rika Kihira e Uno Shoma (che avrebbero dovuto partecipare agli Internationaux de France) – e la modalità “domestica” che ha pesantemente svilito il senso stesso della rassegna, non mancheranno degli spunti d’interesse di primo piano, specie nelle specialità individuali. In campo maschile assisteremo infatti a una sfida di pregevole fattura tra due giovanissimi pattinatori destinati a entrare nella storia, stiamo parlando di Shun ...

Aurora10936523 : Ho praticato nuoto per due anni da piccola, poi ho iniziato pattinaggio artistico, poi mi ha stufato pure quello e… - fisritalia : Continuiamo a condividere le lezioni organizzate dalla World Skate Academy riguardanti i vari aspetti del pattinagg… - bobbiarbore : Boh, sarà che a me piace il pattinaggio artistico sul ghiaccio. - SailorAnna : RT @StefaniaParis15: Oggi così. Rinascimento, mondiale di pattinaggio artistico dedicato a Leonardo Da Vinci. Due mesi per studiare, taglia… - StefaniaParis15 : Oggi così. Rinascimento, mondiale di pattinaggio artistico dedicato a Leonardo Da Vinci. Due mesi per studiare, tag… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico: Yuzuru Hanyu presente ai Campionati Nazionali Giapponesi? Gli appassionati sperano OA Sport Mostarda: "Mi volevano in Calabria, poi sono scomparsi. Pago il mio impegno civico"

Parla il commissario mancato. Contro di lui i veti del M5s: "Feci l'assessore in una giunta civica a Frosinone e non me ne vergogno. Da psichiatra, prima che da manager, noto una certa anaffettività n ...

Pattinaggio e tanto altro: la formazione UISP non si ferma

Il lockdown modifica ma non rallenta le iniziative della UISP legate alla formazione: sono 150 le qualifiche a disposizione per 180 discipline. 25 novembre: un fermo "NO" alla violenza sulle donne ...

Parla il commissario mancato. Contro di lui i veti del M5s: "Feci l'assessore in una giunta civica a Frosinone e non me ne vergogno. Da psichiatra, prima che da manager, noto una certa anaffettività n ...Il lockdown modifica ma non rallenta le iniziative della UISP legate alla formazione: sono 150 le qualifiche a disposizione per 180 discipline. 25 novembre: un fermo "NO" alla violenza sulle donne ...