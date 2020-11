La cancellazione dei debiti per Covid per molti è un’eresia. Ma le parole di Sassoli sono vere (Di giovedì 26 novembre 2020) David Sassoli, Presidente italiano del Parlamento europeo, ha messo i piedi nel piatto. E il piatto è un dibattito mai realmente apertosi, e men che meno ragionevolmente “dibattuto” (appunto), nel nostro Paese: quello sulla vera natura del debito pubblico, sulla differenza tra debito pubblico e debito privato e sulla sovranità monetaria. In altri termini – per dirla tutta e in breve – la disputa sulla fatidica questione della “moneta”. Una discussione rimandata, evitata, silenziata così a lungo e così bene da far apparire addirittura “scandalose” le parole di un eminentissimo rappresentante delle istituzioni comunitarie. Ma cos’hanno di così indecoroso, dopotutto e in fin dei conti, le frasi pronunciate da Sassoli? Molto semplice: sono vere. E la verità, in una materia come questa, è un lusso che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) David, Presidente italiano del Parlamento europeo, ha messo i piedi nel piatto. E il piatto è un dibattito mai realmente apertosi, e men che meno ragionevolmente “dibattuto” (appunto), nel nostro Paese: quello sulla vera natura del debito pubblico, sulla differenza tra debito pubblico e debito privato e sulla sovranità monetaria. In altri termini – per dirla tutta e in breve – la disputa sulla fatidica questione della “moneta”. Una discussione rimandata, evitata, silenziata così a lungo e così bene da far apparire addirittura “scandalose” ledi un eminentissimo rappresentante delle istituzioni comunitarie. Ma cos’hanno di così indecoroso, dopotutto e in fin dei conti, le frasi pronunciate da? Molto semplice:. E la verità, in una materia come questa, è un lusso che i ...

