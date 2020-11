Detto Fatto non va in onda, sospeso o cancellato? Le opposte reazioni di Bianca Guaccero ed Emily Angelillo (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo il “tutorial per fare la spesa sui tacchi” che ha infiammato la discussione in rete sull’immagine della donna in tv, Detto Fatto non va in onda dal 26 novembre, ufficialmente sospeso dalla Rai in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Detto Fatto non va in onda per decisione dell’amministratore delegato Fabrizio Salini: la scelta quasi obbligata è arrivata dopo che il video della ballerina Emily Angelillo sul portamento da tenere al supermercato, con tanto di ammiccamenti e consigli per risultare sexy, è diventato virale proprio nella Giornata Mondiale per la Lotta alla Violenza sulle Donne. Un’infelice coincidenza: il tutorial sessista mascherato con un malinteso senso di empowerment femminile era andato in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo il “tutorial per fare la spesa sui tacchi” che ha infiammato la discussione in rete sull’immagine della donna in tv,non va indal 26 novembre, ufficialmentedalla Rai in attesa di capire quale sarà il suo futuro.non va inper decisione dell’amministratore delegato Fabrizio Salini: la scelta quasi obbligata è arrivata dopo che il video della ballerinasul portamento da tenere al supermercato, con tanto di ammiccamenti e consigli per risultare sexy, è diventato virale proprio nella Giornata Mondiale per la Lotta alla Violenza sulle Donne. Un’infelice coincidenza: il tutorial sessista mascherato con un malinteso senso di empowerment femminile era andato in ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - thoughtidcry : RT @vieniasalvarmi: Quel cesso di programma di detto fatto è stato sospeso we did it raga - tBoRdErSz : @sempretraleball te l'ho detto è fatto a caso -