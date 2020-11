Firenze Fiera: Lorenzo Becattini designato dal Consiglio regionale. Verso la presidenza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lorenzo Becattini, già deputato del Pd, ma soprattutto manager di provata esperienza, è stato designato dal Consiglio regionale nel di amministrazione di Firenze Fiera spa. Il suo nome è stato votato a maggioranza: 23 favorevoli, 13 contrari e 1 astenuto. Becattini, a quanto pare, sarà eletto presidente, e anche amministratore di Firenze Fiera, con il compito preciso di rilanciare l'ente Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 novembre 2020), già deputato del Pd, ma soprattutto manager di provata esperienza, è statodalnel di amministrazione dispa. Il suo nome è stato votato a maggioranza: 23 favorevoli, 13 contrari e 1 astenuto., a quanto pare, sarà eletto presidente, e anche amministratore di, con il compito preciso di rilanciare l'ente

La designazione è stata approvata dall'aula con voto favorevole a maggioranza. Laura Morini sarà componente del collegio sindacale

