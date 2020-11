Carlo Cracco passa alle vie legali contro La7 e Corriere dello Sport per le accuse di Fabrizio Corona (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chiamato in causa da Fabrizio Corona sul caso Genovese perché a suo dire "sapeva ma ha taciuto", lo chef Carlo Cracco chiama i suoi avvocati per difendersi dalle accuse di diffamazione. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 25 novembre 2020) Chiamato in causa dasul caso Genovese perché a suo dire "sapeva ma ha taciuto", lo chefchiama i suoi avvocati per difendersi ddi diffamazione.

