Elisabetta Gregoraci lascia la Casa del "Gf Vip": «Ho già deciso…», ecco il motivo (Di martedì 24 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci lascia la Casa? Nel corso nell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip" Alfonso Signorini ha comunicato ai Vipponi che il reality show proseguirà fino a febbraio 2021, ma la showgirl non ha affatto reagito bene, anzi. Troppo tempo a Cinecittà la spaventa? Lo stesso conduttore ha ribadito che quella del 2020 è l'edizione più lunga della storia del GF Vip. Per edulcorare la pillola il direttore di Chi ha regalato ai concorrenti dei filmati dei loro parenti. leggi anche l'articolo —> Andrea Zelletta richiesta hot al GF Vip: «M'aggia sfugà, sennò mi do le testate nel muro» Nel dopo-puntata Elisabetta Gregoraci ha riflettuto sulla situazione: «La mia decisione ce l'ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l'ho già dato quindi vado».

