Bassetti: «La lettera di Crisanti? Meglio star zitti. Nel mio ospedale c’era la fila di medici per fare i volontari sul vaccino» (Di martedì 24 novembre 2020) Anche Matteo Bassetti affonda il colpo contro Andrea Crisanti dopo le dichiarazioni sul vaccino contro il Coronavirus. «La toppa è peggio del buco. Era Meglio stare zitti», ha detto il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in collegamento con Tagadà. Nei giorni scorsi il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera di Padova ha detto più volte che non si si farebbe somministrare il vaccino già a gennaio in assenza di dati. Ancora ieri, 23 novembre, prima con una lettera inviata al Corriere della Sera e poi con un intervento in diretta a Sky Tg24 ha ribadito la cosa. «Ho formulato un concetto di buonsenso che non esprimeva alcun giudizio ... Leggi su open.online (Di martedì 24 novembre 2020) Anche Matteoaffonda il colpo contro Andreadopo le dichiarazioni sulcontro il Coronavirus. «La toppa è peggio del buco. Era», ha detto il direttore della Clinica di malattie infettive dell’San Martino di Genova, in collegamento con Tagadà. Nei giorni scorsi il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera di Padova ha detto più volte che non si sibbe somministrare ilgià a gennaio in assenza di dati. Ancora ieri, 23 novembre, prima con unainviata al Corriere della Sera e poi con un intervento in diretta a Sky Tg24 ha ribadito la cosa. «Ho formulato un concetto di buonsenso che non esprimeva alcun giudizio ...

