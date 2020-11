David Beckham torna al calcio: Fifa 21 gli offre 45 milioni (Di lunedì 23 novembre 2020) torna al suo grande amore. L’ultima sua uscita risale al 2013. Ha giocato tra gli altri con United, Real Madrid, Milan, Psg e LA Galaxy. Stiamo parlando di David Beckham. Grazie all’accordo triennale siglato con la EA Sports, l’ex stella della Nazionale inglese incasserà 40 milioni di sterline per tre anni (ben 45 milioni di euro). Tutto quello che dovrà fare Beckham sarà apparire come calciatore su Fifa 21, il videogioco per PlayStation e Xbox, sia in versione icona per l’Ultimate Team sia in modalità di gioco Volta Groundbreaker (il calcio di strada). “La EA Sports gli aveva offerto 30 milioni di sterline per tre anni – ha rivelato un’anonima fonte al Mirror – ma lui è riuscito a strappare un accordo migliore. Si tratta di una ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 23 novembre 2020)al suo grande amore. L’ultima sua uscita risale al 2013. Ha giocato tra gli altri con United, Real Madrid, Milan, Psg e LA Galaxy. Stiamo parlando di. Grazie all’accordo triennale siglato con la EA Sports, l’ex stella della Nazionale inglese incasserà 40di sterline per tre anni (ben 45di euro). Tutto quello che dovrà faresarà apparire come calciatore su21, il videogioco per PlayStation e Xbox, sia in versione icona per l’Ultimate Team sia in modalità di gioco Volta Groundbreaker (ildi strada). “La EA Sports gli aveva offerto 30di sterline per tre anni – ha rivelato un’anonima fonte al Mirror – ma lui è riuscito a strappare un accordo migliore. Si tratta di una ...

