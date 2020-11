Covid, evidente calo di nuovi contagi e di ricoveri nelle terapie intensive. Da ieri 630 le vittime (Di lunedì 23 novembre 2020) nelle ultime 24 ore è diminuito il numero dei tamponi eseguiti nel Paese (148.945) tuttavia, cosa che non accadeva dal scorso agosto, i nuovi contagi individuati sono stati 22.930, dunque in evidente calo. Il bollettino quotidiano redatto dal ministero della Salute, anche oggi conferma che la regione maggiormente colpita è sempre la Lombardia, con 5.289 nuovi positivi (non ‘malati’), seguita , seguita da Veneto (2.540), Emilia Romagna (2.344), Lazio (2.341) e Campania (2.158). Riguardo invece il numero delle vittime, nelle ultime 24 ore ne sono state censite altre 630, portando così il numero dei decessi a 50.453 dall’inizio dell’emergenza. Fortunatamente continuano a diminuire anche gli ingressi nelle terapie ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020)ultime 24 ore è diminuito il numero dei tamponi eseguiti nel Paese (148.945) tuttavia, cosa che non accadeva dal scorso agosto, iindividuati sono stati 22.930, dunque in. Il bollettino quotidiano redatto dal ministero della Salute, anche oggi conferma che la regione maggiormente colpita è sempre la Lombardia, con 5.289positivi (non ‘malati’), seguita , seguita da Veneto (2.540), Emilia Romagna (2.344), Lazio (2.341) e Campania (2.158). Riguardo invece il numero delleultime 24 ore ne sono state censite altre 630, portando così il numero dei decessi a 50.453 dall’inizio dell’emergenza. Fortunatamente continuano a diminuire anche gli ingressi...

italiaserait : Covid, evidente calo di nuovi contagi e di ricoveri nelle terapie intensive. Da ieri 630 le vittime - Giangia6 : @Anto_23_12 @valab91 @laberty95 No ma guarda non sono risentita con te o con nessuno di questo post. Ma sto leggend… - tagadala7 : RT @La7tv: Vaccino anti-Covid, Pier Luigi #Lopalco: 'Non c'è bisogno di vedere i dati, nel momento in cui autorità come Ema e Fda autorizza… - MaudadoH : RT @La7tv: Vaccino anti-Covid, Pier Luigi #Lopalco: 'Non c'è bisogno di vedere i dati, nel momento in cui autorità come Ema e Fda autorizza… - pietrogennaro12 : RT @La7tv: Vaccino anti-Covid, Pier Luigi #Lopalco: 'Non c'è bisogno di vedere i dati, nel momento in cui autorità come Ema e Fda autorizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid evidente Covid, evidente calo di nuovi contagi e di ricoveri nelle terapie intensive. Da ieri 630 le vittime Italia Sera Business news: Brasile, ministro Economia "paese mostra segni di ripresa più rapidamente del previsto"

Brasilia, 23 nov 00:00 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha dichiarato che il paese mostra segnali di ripresa dalla crisi economica generata dalla pandemia di ...

Covid-19: 13 decessi in due giorni, i ricoverati sono 194

con evidenti disagi innanzitutto per loro ma anche per il personale. Con questa organizzazione, invece, ovvero con il primo padiglione interamente riservato ai malati covid-19, è possibile ottimizzare ...

Brasilia, 23 nov 00:00 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha dichiarato che il paese mostra segnali di ripresa dalla crisi economica generata dalla pandemia di ...con evidenti disagi innanzitutto per loro ma anche per il personale. Con questa organizzazione, invece, ovvero con il primo padiglione interamente riservato ai malati covid-19, è possibile ottimizzare ...