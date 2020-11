Il commento del Napoli: Il Milan vince al San Paolo con una doppietta di Ibra (Di lunedì 23 novembre 2020) La SSC Napoli commenta così la sconfitta per 3-1 subita in casa contro il Milan: Il Milan vince al San Paolo con una doppietta di Ibra. L’estrema sintesi e il titolo della serata è tutto qui. Nella versione più estesa il Napoli potrebbe pareggiare la sfida in almeno due occasioni, compresa una clamorosa traversa di Di Lorenzo a due metri dalla porta. La partita resta aperta e viva fino all’ora abbondante di gioco. Alla doppietta di Ibrahimovic segue il gol di Mertens che riapre la storia. Poi c’è l’espulsione di Bakayoko che lascia gli azzurri in dieci, ma pur sempre combattivi fino alla fine. Sforzi generosi e ripetuti per cercare il pari con coraggio, ma a tempo quasi scaduto arriva il terzo gol di Hauge. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) La SSCcommenta così la sconfitta per 3-1 subita in casa contro il: Ilal Sancon unadi. L’estrema sintesi e il titolo della serata è tutto qui. Nella versione più estesa ilpotrebbe pareggiare la sfida in almeno due occasioni, compresa una clamorosa traversa di Di Lorenzo a due metri dalla porta. La partita resta aperta e viva fino all’ora abbondante di gioco. Alladihimovic segue il gol di Mertens che riapre la storia. Poi c’è l’espulsione di Bakayoko che lascia gli azzurri in dieci, ma pur sempre combattivi fino alla fine. Sforzi generosi e ripetuti per cercare il pari con coraggio, ma a tempo quasi scaduto arriva il terzo gol di Hauge. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : commento del Serie C, girone A. Il commento di Giacomo Manzari al termine del successo della Carrarese contro l'Olbia Tuttocampo Genoa, Maran: “Non sono preoccupato. L’Udinese è molto solida”

UDINE – Anche dopo la sosta per le nazionali, il Genoa di Maran cade ancora, stavolta arrendendosi in casa dell’Udinese. Questo il commento del tecnico del Grifone a Sky Sport: “L’Udinese è molto soli ...

Pompei, integri i corpi di due fuggiaschi: un uomo con mantello e il suo schiavo

Scoperta sensazionale a Pompei, dove dagli scavi sono emersi i corpi integri di due fuggiaschi: un quarantenne signore di rango avvolto in un caldo mantello di lana e il suo giovane schiavo ...

