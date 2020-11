Super Cup di 1 milione di $ di Fortnite | programma | premi | formato | dove guardarlo

Leggi su esports247

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Finalmente Epic Games, il creatore diha spiegato ai propri fan come sarà l’evento più atteso di tutto l’anno: la MCup. Dopo diverse settimane in cui i giocatori si sono cimentati elle Marvel KnockoutSeries finalmente sappiamo come sarà il prossimo torneo. Sicuramente la notizia migliore è che il montesarà della bellezza di undi dollari americani e ciò farà partecipare praticamente tutti i migliori giocatori di esports del pianeta. L’evento inizierà ufficialmente il 21 novembre e sarà diviso in due sessioni con ciascuna della durata di 3 ore. Ogni gruppo sarà in grado di partecipare a 10 sfide in questo lasso di tempo. Una volta che la sessione sarà terminata le migliori 1000 squadre in NAE, NAW, EU, o BR e le migliori 500 in OCE, ASIA, o ME avanzeranno alla ...