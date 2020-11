Napoli, ipotesi Dema e Pd insieme alle comunali. Il nome è Sandro Ruotolo (zio della Clemente) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Pd pensa al ministro per gli Affari europei Enzo Amendola per le comunali a Napoli del prossimo anno. Il sindaco uscente Luigi de Magistris ha già candidato l’assessore comunale Alessandra Clemente ma strizza l’occhio al pm Catello Maresca, appoggiato dal centrodestra. Ma nelle ultime ore prende quota un’altra soluzione: Pd e Dema insieme sulla candidatura del senatore Sandro Ruotolo (zio della Clemente). In caso di vittoria, Ruotolo libererebbe il seggio al Senato. Che il Pd potrebbe offrire a De Magistris. Ma c’è un ostacolo da superare: l’approvazione del bilancio. Se il Pd manda a casa il sindaco, difficilmente si potrà trovare un compromesso per le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Pd pensa al ministro per gli Affari europei Enzo Amendola per ledel prossimo anno. Il sindaco uscente Luigi de Magistris ha già candidato l’assessore comunale Alessandrama strizza l’occhio al pm Catello Maresca, appoggiato dal centrodestra. Ma nelle ultime ore prende quota un’altra soluzione: Pd esulla candidatura del senatore(zio). In caso di vittoria,libererebbe il seggio al Senato. Che il Pd potrebbe offrire a De Magistris. Ma c’è un ostacolo da superare: l’approvazione del bilancio. Se il Pd manda a casa il sindaco, difficilmente si potrà trovare un compromesso per le ...

