Ultime Notizie Roma del 31-10-2020 ore 16 | 10

(Di sabato 31 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 31 ottobre in studio Giuliano emergenza coronavirus il governo al lavoro per capire se dovrà intervenire ancora per fermare il cavo ed i criteri sono massima precauzione adeguatezza e proporzionalità dice il premier con te alla festa del foglio per la portata di un dato non c’è un manuale Né una palla di vetro i numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa aggiunge te la porto con le opposizioni il Presidente del Consiglio punta ad un tavolo in parlamento per il confronto sulle misure urgenti il governo sarebbe ancora più sereno prendendo decisioni coinvolgendo tutti gli attori è giusto che sia così afferma il vaccino serve un piano condiviso europeo per le dosi e per gli effetti si dovrà aspettare primavera il prossimo dpcm sicuramente ...