“Senza palco sono stato depresso. Ma il governo ha fatto bene a chiudere cinema e teatri. Mi ha salvato la poesia”. Parla Giuseppe Cederna (Di sabato 31 ottobre 2020) Un dialogo tra Giuseppe Cederna e il direttore di TPI Giulio Gambino sulle decisioni del governo in merito alla chiusura dei cinema e dei teatri, una riflessione su come la cultura sia sempre un faro anche nei momenti più bui e un racconto intimo degli ultimi mesi vissuti da Cederna. Nel video il risultato di quattro chiacchiere con l’attore teatrale e cinematografico, scrittore e autore, nella poetica cornice del Cimitero Acattolico di Roma. Leggi anche: Dpcm, l’ex presidente Siae a TPI: “Per salvare i lavoratori dello spettacolo servono interventi da Dopoguerra” Qui le ultime interviste video del direttore di TPI: 1. Gori a TPI: “Il Mes andava preso qualche mese fa, oggi avremmo avuto più terapie ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020) Un dialogo trae il direttore di TPI Giulio Gambino sulle decisioni delin merito alla chiusura deie dei, una riflessione su come la cultura sia sempre un faro anche nei momenti più bui e un racconto intimo degli ultimi mesi vissuti da. Nel video il risultato di quattro chiacchiere con l’attore teatrale etografico, scrittore e autore, nella poetica cornice del Cimitero Acattolico di Roma. Leggi anche: Dpcm, l’ex presidente Siae a TPI: “Per salvare i lavoratori dello spettacolo servono interventi da Dopoguerra” Qui le ultime interviste video del direttore di TPI: 1. Gori a TPI: “Il Mes andava preso qualche mese fa, oggi avremmo avuto più terapie ...

