Una storia emiliana | anzi due

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Nell’estate del ’92, avevo concluso il mio biennio di studi al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e con quello si era interrotta la borsa di studio da 600mila lire al mese che mi aveva permesso di tirare avanti. Ero salito su a Correggio per fare la vendemmia e mettere qualche soldo in saccoccia, in procinto di tornare nella Capitale. Non ricordo come, venni a sapere del memoriale pubblicato da Germano Nicolini, che subito andai a comprare, per poi leggerlo avidamente, nelle sere in cui rientravo dal lavoro nei campi. Non sapevo nulla della sua. Nel corso degli anni, era stata via via dimenticata, o almeno così era la mia sensazione, all’epoca. Terminata la vendemmia, trovai il modo di andargli a parlare. Non ricordo come si stabilì il contatto, ma in paese, si sa, tutto è più semplice. Ricordo bene, ...