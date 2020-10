La 5 regioni a rischio lockdown

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La prospettiva di un DPCM che vari unmorbido a livello nazionale si accompagna a quella di chiusure locali. Leche più si avvicinano allo scenario 4, spiega il Corriere, sono in particolare 5: I timori di un’accelerazione del contagio si sono verificati. E ora, secondo gli esperti dell’Istituto superiore di sanità, l’Italia sta andando verso lo scenario 4: il più grave. Quello per il quale si deve valutare untotale. In particolare l’allarme è alto per 5— Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta — e per la provincia autonoma di Bolzano. Sorvegliata speciale Milano. Ci sono tre settimane di tempo, se il contagio non diminuirà bisognerà valutare la misura più drastica. Lo dice lo studio ...