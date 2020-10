Ghosting | Is it too late now to say sorry ovvero che si fa quando ci si pente di essere spariti?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Match, match, match, match. Ci sono volte in cui la giornata è talmente orrenda (in questo periodo poi…) e il morale sotto le stelle che cercare la compagnia di qualcuno è semplicemente un modo per distrarsi, e un match su una app di incontri una virtuale pacca sulla spalla di incoraggiamento. Come dire: dai che comunque ti difendi, materiale in giro ce n’è, non ti demoralizzare.