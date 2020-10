X Factor 2020 | primo Live Show senza eliminazione A rischio Eda Marì

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Eda Marì - XAl via ildi Xe qui su DavideMaggio.it scatta ilblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco della Sky Wifi Arena nel corso della prima puntata. X: la diretta minuto per minuto del21.19: Si accendono le luci alla Sky Wifi Arena, con la coreografia guidata da Alessandro Cattelan. Ballano anche i concorrenti. Poi arrivano i quattro giudici. Applausi al poco pubblico presente, per ovvie ragioni. “E’ una gioia essere tornati a lavorare”, dice il conduttore. Prima manche 21.26: Salutata la giuria e spiegato ...