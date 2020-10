Paura a Giugliano in Campania | spari in strada in pieno giorno

Leggi su anteprima24

Secondo le prime ricostruzioni, due persone in sella ad uno scooter avrebbero affiancato un'auto e fatto fuoco, per poi dileguarsi senza lasciare tracce. Sul posto sono stati rinvenuti i bossoli, nei pressi di una gioielleria ed un negozio di frutta. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, ma al momento non risultano feriti. Si attendono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l'accaduto.