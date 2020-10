Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela cosa potrebbe accadere nella puntata di venerdì. Nuovi vipponi in vista? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 5, in questi giorni, sta imparando a reinventarsi a causa di quanto accaduto in puntata lo scorso lunedì. I tre vipponi che avrebbero dovuto fare il loro ingresso dalla porta rossa, infatti, sono rimasti fuori. Questo perché una di loro, Selvaggia Roma, sarebbe risultata positiva al virus. Nel frattempo, dai loro profili social, gli altri due vipponi, ovvero Stefano Bettarini e Giulia Salemi, hanno fatto sapere di essere negativi al tampone. Ma cosa accadrà nella puntata di venerdì? C’è la possibilità che Stefano e Giulia non entrino nella casa del Grande Fratello Vip 5, ma siano sottoposti ad altri 14 giorni di isolamento. Quel ... Leggi su trendit (Di mercoledì 28 ottobre 2020) IlVip 5, in questi giorni, sta imparando a reinventarsi a causa di quanto accaduto inlo scorso lunedì. I treche avrebbero dovuto fare il loro ingresso dalla porta rossa, infatti, sono rimasti fuori. Questo perché una di loro, Selvaggia Roma, sarebbe risultata positiva al virus. Nel frattempo, dai loro profili social, gli altri due, ovvero Stefano Bettarini e Giulia Salemi, hanno fatto sapere di essere negativi al tampone. Maaccadràdi venerdì? C’è la possibilità che Stefano e Giulia non entrinocasa delVip 5, ma siano sottoposti ad altri 14 giorni di isolamento. Quel ...

