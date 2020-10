Coronavirus, ultime notizie – Francia verso il lockdown, oggi l’annuncio di Macron. Cina, mai così tanti contagi da agosto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, in 24 ore quasi 22 mila nuovi contagi. 221 i decessi. +127 in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione Civile 27 ottobreCoronavirus, la Lombardia torna sopra i 5 mila nuovi casi. +29 persone in terapia intensiva – Il bollettino della Regione Lombardia 27 ottobrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSecondo gli ultimi dati sui contagi a livello globale di Coronavirus, i casi registrati dall’inizio dell’emergenza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ultimi bollettini:, in 24 ore quasi 22 mila nuovi. 221 i decessi. +127 in terapia intensiva – Il bollettino della Protezione Civile 27 ottobre, la Lombardia torna sopra i 5 mila nuovi casi. +29 persone in terapia intensiva – Il bollettino della Regione Lombardia 27 ottobrePer saperne di più:(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSecondo gli ultimi dati suia livello globale di, i casi registrati dall’inizio dell’emergenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: Francia e Germania verso lockdown, Ema: “Vaccino non prima di gennaio-febbraio” Fanpage.it Covid, Brusaferro: «Indice di contagio molto sopra a 1 in alcune aree»

Covid, continua a crescere in Italia l'indice di contagio, con l'Rt ormai sopra a 1 in tutte le Regioni, Lo conferma il presidente dell'Istituto superiore di sanità ...

In Veneto accelerazione del ritmo dei contagi superiore a quella nazionale: i casi gravi raddoppiano ogni undici giorni

Lo studio del professor Dalla Zuanna sui ricoveri in terapia intensiva: se questo ritmo di crescita non diminuirà, nel giro di un mese il numero di ricoverati in terapia intensiva supererà abbondantem ...

