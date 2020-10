Coronavirus, Sala: “Lockdown a Milano? No, sarebbe sbagliato. Meglio isolare gli anziani” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il lockdown a Milano in questo momento “per quello che osservo è una scelta sbagliata“. Lo ha ribadito il sindaco, Giuseppe Sala, in un video sulle sue pagine social. “È nelle mie responsabilità e io ragiono con la testa e con il cuore, guardo i dati, abbiamo meno di 300 terapie intensive, ne abbiamo avute 1700, sono in crescita ma stiamo facendo dei sacrifici e vedremo cosa succederà. Il tema – ha aggiunto – è tenere a casa gli anziani, è brutale ma il 90% dei decessi è sugli over 70. C’è un problema di creare spazi di ricovero per gli asintomatici, per le quarantene e stiamo lavorando con Ats e la Regione”. L'articolo Coronavirus, Sala: “Lockdown a Milano? No, sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il lockdown ain questo momento “per quello che osservo è una scelta sbagliata“. Lo ha ribadito il sindaco, Giuseppe, in un video sulle sue pagine social. “È nelle mie responsabilità e io ragiono con la testa e con il cuore, guardo i dati, abbiamo meno di 300 terapie intensive, ne abbiamo avute 1700, sono in crescita ma stiamo facendo dei sacrifici e vedremo cosa succederà. Il tema – ha aggiunto – è tenere a casa gli anziani, è brutale ma il 90% dei decessi è sugli over 70. C’è un problema di creare spazi di ricovero per gli asintomatici, per le quarantene e stiamo lavorando con Ats e la Regione”. L'articolo: “Lockdown a? No,...

