19 positivi al Palermo, salta gara con Viterbese (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, - Palermo, 28 OTT - Non si giocherà la partita valida per l'ottava giornata del campionato di serie C fra Palermo-Viterbese, inizialmente prevista per domenica 1 novembre allo stadio "Barbera" ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ANSA, -, 28 OTT - Non si giocherà la partita valida per l'ottava giornata del campionato di serie C fra, inizialmente prevista per domenica 1 novembre allo stadio "Barbera" ...

palermomaniait : Coronavirus in Sicilia, bollettino 28 ottobre 2020: 708 nuovi positivi, 228 casi a Palermo - - PalermoToday : Coronavirus, contagi in aumento pure a Palermo: 2.415 i positivi, +63% in una settimana - blogsicilia : Covid19, ecco i positivi in provincia di Palermo i dati in tutti i comuni - - valentinadigrav : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, a Lampedusa individuati 40 positivi grazie a screening volontario. Diretta - sanitainsicilia : Palermo, trasferiti i pazienti dagli ospedali: “Facciamo posto ai positivi al Covid” -