«Salvare» il Natale significa evitare la perdita di 25 miliardi di consumi e di 700 mila posti di lavoro (Di martedì 27 ottobre 2020) I numeri emersi dal Rapporto Censis-Confimprese parlano chiaro: quel «Salvare» il Natale di Giuseppe Conte significa evitare le enormi ripercussioni che un lockdown in prossimità delle feste avrebbe sul mercato italiano. Si parla di 25 miliardi di consumi in meno e della perdita di ben 700 mila posti di lavoro legati solamente al settore vendite, fino a 5 milioni se si guarda al panorama generale. Il lockdown Natale va scongiurato a tutti i costi per non infliggere una ulteriore ferita all’economia già piegata del nostro paese e i sacrifici richiesti dall’ultimo Dpcm dovrebbero arginare proprio questa situazione. LEGGI ANCHE >>> Secondo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020) I numeri emersi dal Rapporto Censis-Confimprese parlano chiaro: quel «» ildi Giuseppe Contele enormi ripercussioni che un lockdown in prossimità delle feste avrebbe sul mercato italiano. Si parla di 25diin meno e delladi ben 700dilegati solamente al settore vendite, fino a 5 milioni se si guarda al panorama generale. Il lockdownva scongiurato a tutti i costi per non infliggere una ulteriore ferita all’economia già piegata del nostro paese e i sacrifici richiesti dall’ultimo Dpcm dovrebbero arginare proprio questa situazione. LEGGI ANCHE >>> Secondo ...

raistolo : La comunicazione è già impostata nel modo sbagliato: facciamo il lockdown per “salvare il Natale”? Cioè quando tra… - davidallegranti : Quindi il primo lockdown era per 'salvare Ferragosto', questo è per 'salvare il Natale'. Il prossimo sarà per 'salvare la Pasqua' - capuanogio : Colpo di genio del ministro #DiMaio: per salvare il #Natale chiudiamo il campionato di #SerieA. Avanti così... A ru… - giduso : Qualcuno mi spiega cosa significa 'salvare il Natale'? #COVID19italia - mrdreamer02 : Invece di salvare Natale, non possiamo salivare la vita quotidiana e iniziamo a comportarci bene, seguendo le regol… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvare Natale «Salvare il Natale? Noi non ci arriviamo»: l'indagine di Confcommercio in Toscana Il Tirreno Gianluca De Bortoli: «Zuckerberg è Golia, io Davide: non avrà il mio scalpo»

Che c’entra Massimo Boldi? «È mio amico. Al pari di Enzo Salvi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Maurizio Casagrande. Li ho conosciuti sul set del film Natale da chef. Cercavo un testimonial per Facecjoc ...

Covid in Francia, i contagi «potrebbero essere 100 mila» al giorno: le tre ipotesi per i nuovi provvedimenti

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI La Francia corre ai ripari per «salvare il Natale», pronta a ricorrere a misure drastiche contro il coronavirus adesso, e nella speranza di non essere costretta a farl ...

Che c’entra Massimo Boldi? «È mio amico. Al pari di Enzo Salvi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Maurizio Casagrande. Li ho conosciuti sul set del film Natale da chef. Cercavo un testimonial per Facecjoc ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI La Francia corre ai ripari per «salvare il Natale», pronta a ricorrere a misure drastiche contro il coronavirus adesso, e nella speranza di non essere costretta a farl ...