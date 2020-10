Ascolti tv | ‘L’allieva 3’ registra 4 5 milioni

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Crolla il talk di Canale 5 “Live Non è la d’Urso” Si conferma, ancora una volta, la fiction in onda la domenica sera su Rai Uno, “L’allieva”. La serie, con Lino Guanciale e con Alessandra Mastronardi, giunta alla sua terza stagione continua a ottenere buoni risultati in termini d’ascolto. Nella serata del 25 ottobre ottiene 4.5e il 20,5% di share imponendosi come lo show più visto della domenica sera. Crolla il talk di Canale 5, “Live Non è la D’Urso“: il programma di Barbara D’Urso ottiene solo 1.8con il 12,3% e con il 9.2% solo nella prima parte. Bene, invece, su Rai 3, “Che Tempo che Fa” chel’11.5% di share con 2.905.000 spettatori. Su La 7 la trasmissione di Massimo Giletti. “Non ...