LIVE F1 | GP Portogallo 2020 in DIRETTA | le Mercedes fanno il vuoto con le medie | ma Leclerc è in scia con le hard!

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 77 V. Bottas1’18″410 23 2 44 L. Hamilton+00″339 1’18″749 22 3 33 M. Verstappen Red Bull +00″842 1’19″252 20 4 16 C.Ferrari +00″899 1’19″309 23 5 55 C. Sainz McLaren +01″031 1’19″441 30 6 23 A. Albon Red Bull +01″319 1’19″729 21 7 11 S. Perez Racing Point +01″497 1’19″907 18 8 3 D. Ricciardo Renault +01″648 1’20″058 18 9 10 P. Gasly AlphaTauri +01″714 1’20″124 22 10 5 S. Vettel Ferrari +01″79 1’20″200 26 11 4 L. Norris McLaren +01″797 1’20″207 19 12 26 D. ...

Clicca qui per leggere il meglio della conferenza stampa piloti del Gp di Portogallo in programma domenica 25 alle ore 14.10.F1 GP Portogallo 2020, PL1: segui la cronaca live delle libere 1 del weekend di Portimao in diretta venerdì 23 ottobre dalle 11.45. Semaforo verde alle 12.00 ...