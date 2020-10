Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi Morbegno-Asti: percorso, altimetria, favoriti. La frazione più lunga, ben 258 km! (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quest’oggi, venerdì 23 ottobre, andrà in scena la diciannovesima e terzultima tappa del Giro d’Italia 2020. Una frazione di recupero per i big della generale, ma anche l’ultima chance per i velocisti, in quella che sarà la tappa più lunga di questa Corsa Rosa con i suoi 258 chilometri da Morbegno ad Asti. Presenta un percorso praticamente pianeggiante dall’inizio alla fine, quindi le squadre degli sprinter non potranno permettersi di sbagliare proprio nulla. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA DICIANNOVESIMA tappa DEL Giro D’ITALIA 2020 DALLE ORE 9.30 percorso Da ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quest’, venerdì 23 ottobre, andrà in scena la diciannovesima e terzultimadeld’Italia. Unadi recupero per i big della generale, ma anche l’ultima chance per i velocisti, in quella che sarà lapiùdi questa Corsa Rosa con i suoi 258 chilometri daad. Presenta unpraticamente pianeggiante dall’inizio alla fine, quindi le squadre degli sprinter non potranno permettersi di sbagliare proprio nulla. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA DICIANNOVESIMADELD’ITALIADALLE ORE 9.30Da ...

