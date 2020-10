Young Boys-Roma 1-2, Peres e Kumbulla ribaltano gli svizzeri (Di venerdì 23 ottobre 2020) Inizia con un successo in trasferta l`avventura in Europa League della Roma, che batte in rimonta lo Young Boys per 2-1. Gli svizzeri passano al 14` con un rigore di Nsame e paiono in controllo fino al 60`. Fonseca si affida quindi allora a Dzeko e Mkhitaryan, inizialmente in panchina, e non sbaglia: il bosniaco lancia Bruno Peres per l`1-1 al 69`, l`armeno serve il cross per il 2-1 di Kumbulla. Tanto basta per i tre punti.GRUPPO ARisultati: Young Boys-Roma 1-2, CSKA Sofia-Cluj 0-2 Classifica: Roma, Cluj 3, Young Boys, CSKA Sofia 0.Calendario: Giovedì 29 ottobre: ore 21 Roma-CSKA Sofia, ore 21 Cluj-Young Boys Giovedì 5 ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Inizia con un successo in trasferta l`avventura in Europa League della, che batte in rimonta loper 2-1. Glipassano al 14` con un rigore di Nsame e paiono in controllo fino al 60`. Fonseca si affida quindi allora a Dzeko e Mkhitaryan, inizialmente in panchina, e non sbaglia: il bosniaco lancia Brunoper l`1-1 al 69`, l`armeno serve il cross per il 2-1 di. Tanto basta per i tre punti.GRUPPO ARisultati:1-2, CSKA Sofia-Cluj 0-2 Classifica:, Cluj 3,, CSKA Sofia 0.Calendario: Giovedì 29 ottobre: ore 21-CSKA Sofia, ore 21 Cluj-Giovedì 5 ...

