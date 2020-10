DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: 2’25” di vantaggio per i fuggitivi. Insegue la Sunweb (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 12.58 La scalata al Passo dello Stelvio avrà inizio tra una quarantina di chilometri. 12.54 Filippo Ganna nuovamente in testa al plotoncino dei battistrada. 12.51 Team Sunweb costantemente in testa al gruppo maglia rosa. 12.47 I fuggitivi si sono lanciati in discesa e hanno raggiunto 2’10” di vantaggio. 12.44 Da segnalare l’abbandono di Manuele Boaro (Astana). 12.41 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) sono sempre più vicini nella lotta che porta alla conquista della maglia azzurra dei GPM. 12.38 1’47” di vantaggio per i ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLADIDELLA VUELTA 12.58 La scalata al Passo dello Stelvio avrà inizio tra una quarantina di chilometri. 12.54 Filippo Ganna nuovamente in testa al plotoncino dei battistrada. 12.51 Teamcostantemente in testa al gruppo maglia rosa. 12.47 Isi sono lanciati in discesa e hanno raggiunto 2’10” di. 12.44 Da segnalare l’abbandono di Manuele Boaro (Astana). 12.41 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) sono sempre più vicini nella lotta che porta alla conquista della maglia azzurra dei GPM. 12.38 1’47” diper i ...

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 9.45. pic.twitter.com/lkQCAQUmiA — Giro d'Italia (@giroditalia) October 22, 2020. l momento del via:.

