Il Governo coordina le misure delle Regioni nelle aree critiche | “Un nuovo dpcm? Solo ipotesi”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – In merito ad alcuni articoli apparsi oggi sui quotidiani, in base ai quali si andrebbe ‘verso un nuovo Dpcm‘, fonti di Palazzo Chigi fanno notare che si tratta soltanto di mere ipotesi che non trovano alcun fondamento allo stato attuale perché è tutto vincolato all’andamento della curva epidemiologica, su cui c’è la massima attenzione da parte del Governo.

ROMA - E’ solo di pochi giorni fa la polemica dell’Anci per il Dpcm che dava ai comuni l’onere di amministrare le violazioni dei decreti sicurezza. Il presidente Decaro aveva criticato il provvediment ...Si comincia venerdì e non più nel fine settimana di Halloween, come ipotizzava all’inizio il presidente Vincenzo De Luca. In Campania, dove ieri si registravano 1.312 nuovi positivi a fronte di 10mila ...