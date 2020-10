Diablo Baby furia contro Morgan: “Manda a Jessica messaggi sconci…” | Video (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Diablo Baby appare nelle sue storie Instagram mostrandosi molto arrabbiato e una vera e propria furia contro Morgan. Il rapper ha così accusato il cantante di continuare a mandare messaggi sconci nei confronti della sua ex compagna Jessica Mazzoli, nonché nuova fiamma di Diablo. Nelle sue storie Instagram il rapper perde il controllo e lancia delle forte accusi nei confronti di Morgan arrivando al punto di mostrarsi quasi fuori controllo. Sembra infatti che, il cantante continui ad inviare messaggi sconci e richieste ambigue verso Jessica nonostante la loro storia sia ormai finita. Questo però, ha spinto Diablo Baby ... Leggi su giornal (Di mercoledì 21 ottobre 2020)appare nelle sue storie Instagram mostrandosi molto arrabbiato e una vera e propria. Il rapper ha così accusato il cantante di continuare a mandaresconci nei confronti della sua ex compagnaMazzoli, nonché nuova fiamma di. Nelle sue storie Instagram il rapper perde illlo e lancia delle forte accusi nei confronti diarrivando al punto di mostrarsi quasi fuorillo. Sembra infatti che, il cantante continui ad inviaresconci e richieste ambigue versononostante la loro storia sia ormai finita. Questo però, ha spinto...

