Non piaceranno a radical chic e populisti, ma i Ferragnez funzionano. Bravo Conte (Di martedì 20 ottobre 2020) Se lo avessero chiesto a loro di pubblicizzarla, l’app “Immuni” oggi girerebbe su metà dei telefonini della nazione. Se lo avessero chiesto a loro, un paio di mesi fa, di raccomandare ai giovani e giovanissimi di usare le mascherine, forse oggi non saremmo nella situazione in cui siamo.Perché loro sono belli, bravi, popolari e hanno non solo una platea, assieme, di oltre 32 milioni di follower (una cifra che nemmeno tutti i nostri politici assieme raggiungerebbero), ma un rapporto forte coi loro seguaci. Tanto è vero che quando mesi fa – era il nostro marzo di guerra – hanno organizzato su due piedi una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele, donando per primi centomila euro, hanno raccolto 3 milioni in un giorno. Meglio d’un Mes.Chiara Ferragni e Fedez sono ai massimi livelli questa cosa che non piace ai ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Se lo avessero chiesto a loro di pubblicizzarla, l’app “Immuni” oggi girerebbe su metà dei telefonini della nazione. Se lo avessero chiesto a loro, un paio di mesi fa, di raccomandare ai giovani e giovanissimi di usare le mascherine, forse oggi non saremmo nella situazione in cui siamo.Perché loro sono belli, bravi, popolari e hanno non solo una platea, assieme, di oltre 32 milioni di follower (una cifra che nemmeno tutti i nostri politici assieme raggiungerebbero), ma un rapporto forte coi loro seguaci. Tanto è vero che quando mesi fa – era il nostro marzo di guerra – hanno organizzato su due piedi una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele, donando per primi centomila euro, hanno raccolto 3 milioni in un giorno. Meglio d’un Mes.Chiara Ferragni e Fedez sono ai massimi livelli questa cosa che non piace ai ...

Fortnite: le novità di Halloween non piaceranno ai fan, cosa sappiamo

Fortnite si prepara ad Halloween con Fortnitemares 2020, ma secondo quanto scoperto le novità non piaceranno ai fan. Ecco quanto sappiamo.

