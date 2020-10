Enel X Pay | il nuovo conto corrente digitale con carta Mastercard

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) In cerca di unonline con IBAN italiano? Potreste decidere di provareX Pay diX Financial Services, conassociata al circuito. Una mossa strategica di sicura presa quella della società, che permette adesso l’attivazione di conti correnti anche per minorenni e di effettuare una lunga serie di pagamenti, compresi quelli relative alle ricariche delle vetture elettriche. IlX Pay può essere gestito attraverso la relativa applicazione per smartphone (in arrivo per iOS, mentre già disponibile per dispositivi Android sul Google Play Store con compatibilità garantita per gli smartphone equipaggiati con Android 6.0 ...