Covid, De Luca firma la nuova ordinanza: fuori provincia solo con l’autocertificazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Di seguito l’ordinanza n. 82 firmata oggi dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca contenente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19“. Restano chiuse le scuole primarie (le elementari) almeno fino al prossimo 26 ottobre, in quanto sarà determinante il parere dell’Unità di Crisi per riaprirle. Novità sostanziale è la necessità di esibire l’autocertificazione per spostarsi da una provincia all’altra. Confermata, infine, la zona rossa ad Arzano. Il testo completo: Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Di seguito l’n. 82ta oggi dal Presidente della Regione Vincenzo Decontenente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da-19“. Restano chiuse le scuole primarie (le elementari) almeno fino al prossimo 26 ottobre, in quanto sarà determinante il parere dell’Unità di Crisi per riaprirle. Novità sostanziale è la necessità di esibire l’autocertificazione per spostarsi da unaall’altra. Confermata, infine, la zona rossa ad Arzano. Il testo completo: Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino ...

